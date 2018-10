Stadt Grevenbroich nutzt Herbstferien für Fortsetzung diverser Bautätigkeiten

Auch an der Turnhalle Orken wird in den Herbstferien 2018 massiv gearbeitet. Foto: Valeska von Dolega

Herbstferien werden dafür genutzt, vier Baustellen massiv voranzutreiben.

Grundsätzlich sind es keine Sonderprogramme oder speziellen Maßnahmen, die die Stadt anlässlich der Herbstferien realisiert, berichtet Stadtsprecher Stephan Renner. „Es sind verschiedene Projekte, die fortgeführt werden, zählt er Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet auf. Wie beispielsweise die Arbeiten an der Turnhalle der Wilhelm-von-Humboldt Gesamtschule. Seit Ende September ist das Gebäude in Orken eingerüstet. Im ersten Bauabschnitt werden jetzt die wesentlichen Mängel behoben. Die Liste ist lang, Dach- und Fassadensanierung sowie die Erneuerung der Heizungsanlage plus Außenbeleuchtung zählen dazu. Für diese ersten Maßnahmen steht die Summe von 400.000 Euro aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bereit, die aufgezählten Posten sollen bis Jahresende fertiggestellt sein. Bereits weit vorangeschritten sind die Erneuerungsmaßnahmen an der Turnhalle beim Schlossstadion, „hier sind wir in den letzten Zügen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner, „nach den Herbstferien sollen sie abgeschlossen sein“.