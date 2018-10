Kerstin Landsky ist Chorleiterin in Grevenbroich-Südstadt

Chorleben in der Schlossstadt : Neustart für den Franziskus-Kinderchor

Kerstin Landsky ist Chorleiterin an St. Joseph. Sie versucht, mit neuen Konzepten die Kinderchorarbeit neu zu beleben. Foto: Tinter, Anja (ati)

Südstadt „Jeder kann singen“, behauptet Kirchenmusikerin Kerstin Landsky. „Man muss es nur wollen.“ Dass nach diesem Motto in der Südstadt wieder mehr und intensiver gesungen wird, dafür möchte sie mit neuen Lehrmethoden sorgen.

Wie sollen kreative Menschen heranwachsen, wenn beispielsweise nirgendwo mehr gesungen wird? Die theoretische Frage beantwortet Kerstin Landsky mit einem praktischen Konzept. „Singen kann grundsätzlich jeder. Man muss es nur wollen“: Und nach dieser einfachen Formel will sie die Musikalität des Franziskus-Kinderchors neu beleben. Dazu legt sie einen Schwerpunkt auf Genres wie Pop und Jazz, nicht nur die Klassiker. „Es ist schön, auch mal etwas anderes zu singen“, gerade im a capella-Pop-Bereich habe sich „richtig viel getan“, weiß sie.

Vermittelt wird Notenkunde nach einer Methode, die visualisiert, wo Töne im eigenen Körper liegen. Seit 30 Jahren ist die gebürtige Hamburgerin in der Kinderchorarbeit tätig. „Die Stimme ist das natürlichste Instrument, das jeder besitzt.“ Da muss nicht extra etwas gekauft werden, „da legt man einfach los“, was gerade für Einsteiger, die ein Instrument erlernen möchten, der „optimale Einstieg sei“. Lang ist die Liste dessen, was sie an positiven Auswirkungen über Gesang zu sagen weiß: „Es ist nachgewiesen, wie gut die tiefe Atmung, die es zum Singen braucht, dem Körper tut und welch entspannenden Effekt das hat.“ Die soziale und emotionale Empathie wird durch das Aufeinanderhören gefördert – ebenso wie das Selbstbewusstsein. „Kinderchorsänger sehen später als Schulsprecher am Mikrophon und sprechen souverän“, erinnert sie sich stolz an den Werdegang einiger ihrer Schützlinge. Bereits im Frühjahr des Jahres hat die 54-Jährige, selbst Mutter von vier Kindern, die vor etwa 20 Jahren gegründete Gesangsgruppen Franziskus-Kinderchor und „Vielharmonie“ von ihrem Vorgänger Peter Faller-Lubczyk übernommen.

Info Kinderchorarbeit in Franziskus in Südstadt Chor Derzeit wird das Nikolaus-Singspiel einstudiert. Probe Kinder zwischen sechs und zehn Jahren lernen freitags, 15 bis 16 Uhr, in St. Joseph, Südstadt, vom Blatt zu singen. Ferien Donnerstag, 18. Oktober, wird von 15 bis 18 Uhr im Cyriakhaus, Neuenhausen, geübt.

Derzeit sind es 18 Kinder aus dem ersten bis vierten Schuljahr sowie sieben Kinder im Alter zwischen elf bis 13 Jahren, die mitmachen – zu wenig. „Es ist nicht einfach, neue Leute zum Mitmachen zu animieren“, berichtet sie über eine Werbeaktion in eigener Sache, bei der sie 220 Flyer verteilte. „Nur einer ist gekommen.“ Nach ihrer Einschätzung hat Chorarbeit in der Schlossstadt „keine große Lobby und eine andere Tradition“ als in Nachbarstädten wie Neuss. Der Franziskus Kinderchor in der Südstadt arbeitet zurzeit an einem Nikolaussingspiel. Verfasst hat es Peter Janson, weil das Original aber etwas zu lang ist, hat Kerstin Landsky, die „oft und gerne selbst schreibt“, Texte und Lieder ein bisschen zusammengestrichen.