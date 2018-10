Erste Grevenbroiucher Kulturnacht im November

Grevenbroich Erstmalig wird Kultur nach Ladenschluss zugänglich gemacht. An sieben Orten – alle fußläufig in der Innenstadt zu erreichen – sollen Musik, Literatur und Kunst erlebt werden. Veranstaltungstag ist der erste Samstag im November.

In der Villa Erckens wird die dort beheimatete Künstlergruppe ein interaktives Projekt präsentieren. „Ich bin schon sehr gespannt“, sieht Pelzer-Florack dem Beitrag entgegen. Dazu inszenieren „The Toggles“ einen Klangteppich, in dem eigene Songs mit musikalischen Zitaten und Sounds prominenter Bands wie „Pink Floyd“, „Iron Butterfly“, den „Beatles“ oder Scott McKenzie vermischt werden. Die zu jedem Stück eigens von Double-8-Cinema angefertigten Videokollagen unterstützen die Rückkehr in die Zeit des Flower Powers. Musikalisch beteiligt sich auch Stefan Wehlings, Chef des Jugendcafés „Kultus“ am Ostwall. Dort werden die „Hersham Boys“, die sich in der Duisburger Punk- und Alternativszene gefunden haben, spielen. Dem Vernehmen nach interpretieren sie alles, was es an Rhythmen gibt – von Donna Summer über Adriano Celentano, den „Sex Pistols“ oder „The Clash“. Mit dabei ist auch die Formation „Mädchenkapelle“.