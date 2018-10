Grevenbroicher Band "Mrs. Great" gibt Jubiläumskonzert

Grevenbroich 1968 auf dem Schulhof des Kreisgymnasiums gegründet, gibt es die Band „Mrs. Great“ noch immer – in Originalbesetzung. Kreuzfidel starten die Mitglieder ins Jubiläumsjahr. Auftritte in der alten Heimat sind geplant.

Vor 50 Jahren, damals in den wilden 60er Jahren auf dem Schulhof des Kreisgymnasiums, das heute „Erasmus-Gymnasium“ heißt, gegründet, sind Toni Logtenberg (67), Norbert „Spooky“ Schultheis (67), Winfried Bonk (65), Winfried „Roger“ Weitz (67 und Peter „Jackson“ Faller-Lubczyk (66) noch immer am Start. „Eigentlich muss man sagen: wieder zusammen“, wie Winfried Bonk erzählt. „1974 hatten wir unseren letzten Auftritt. Dann war erstmal Funkstille.“ Berufsbedingt trennten sich die Wege der vormals so eingefleischten Truppe, erst 2005 fanden sie wieder zusammen. „Lasst uns mal probieren, was noch übrig ist“, erinnert sich Peter „Jackson“ Faller-Lubczyk, mittlerweile pensionierter Kirchenmusiker, an die Zeit. „Und es war wie Rad fahren, das verlernst Du nicht“, weiß Schlagzeuger Toni Logtenberg, wie schnell die alten Freunden rhythmisch wieder zueinander fanden. Alle sechs Wochen wird nun geprobt – und bei gemeinsamen Mittagessen wird die Gage verfuttert. „Wir klingen jetzt besser als das Original“, amüsieren sich die Männer, schließlich würde jetzt „besseres Equipment“ genutzt. Am Repertoire hat sich nichts geändert. „Die Themen der Umwelt- und Friedensbewegung jener Flower-Power-Zeit waren und sind unsere“, stellt Winfried Bonk klar. In eigenen Interpretationen unvergessener Lieder und „ewig aktuellen Texten“ wie „Blowing in the Wind“ oder „Eve of Destruction“ kommt das zum Ausdruck.