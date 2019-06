Projekt des Pascal-Gymnasiums in Grevenbroich : Auf dem Weg zur essbaren Stadt

Sie sind die Grünflächenpaten: Initiator Ansgar Laufenberg sowie Björn, Fabian, Jordan, Bruno, Lisa und Jan. Foto: Tinter, Anja (ati)

Ansgar Laufenberg liebt seine Heimat. Damit sie von wildem Müll befreit wird, entwickelte es das Konzept der Grünflächenpatenschaften.

Die Umwelt, so wie sie ist, oftmals vermüllt und verdreckt, ist für Ansgar Laufenberg eine Herzensangelegenheit. Also tut der Spanisch- und Englischlehrer, der am Pascal-Gymnasium unterrichtet, was er kann, um seinen Beitrag für entsprechende Verbesserungsmaßnahmen zu leisten.

Eine davon ist die sogenannte Grünflächenpatenschaft. Wie es der Name vermuten lässt, fühlen sich bei diesem Projekt Privatiers für ein bestimmtes Areal in der Natur verantwortlich. Der 49-Jährige beispielsweise fühlt gleich für drei Abschnitte verantwortlich: Er kontrolliert das Stück zwischen Bahnübergang Bergheimer Straße bis zum Gelände vor seinem Arbeitsplatz, sorgt für Piccobello-Effekte entlang des Fahrradwegs vom Museum an der Stadtparkinsel bis nach Wevelinghoven und hat ebenso eine Gewässerpatenschaft für den Sodbach übernommen. „Das mache ich seit 15 Jahren. Das ist zwar viel Arbeit, aber es ist dringend notwendig.“ Denn die eigentlichen Verantwortlichen, als die er die Stadt benennt, „tun nichts, das ist ein Desaster“. Hundertmal habe er Druck gemacht, nichts sei passiert – also nahm er das Heft selbst in die Hand und machte „aus der Not eine Tugend“. Am „Pascal“ gründete er verschiedene Arbeitsgemeinschaften, wie die Nachaltigkeits-AG oder die Umwelt-aktiv-AG.Und aus diesem Projekt fanden sich immer wieder ökologisch ambitionierte junge Leute, die Laufenberg tatkräftig unterstützen. Acht Schüler sind es aktuell, darunter auch Björn, Fabian, Max Jordan, Bruno, Lisa und Jan „plus etwa 150 aus den vergangenen zehn Jahren“. Schulleiter Manfred Schauf lobt ausdrücklich das „außergewöhnliche Engagement der Schüler“, die sich um Waldwege, Radwege, Grünstreifen und Rabatten kümmern. Das ließe sich alles ausweiten, würde die Idee auf Sportvereine, Verbände oder Kirchen überschwappen.

Info Engagement für die Heimat und die Umwelt Idee Um „Essbare Stadt“ werden zu können, muss der schlimmste Müll entfernt sein. Deshalb entwickelte Ansgar Laufenberg die „Grünflächenpatenschaften“. Konzept Das Modell soll Schule machen. Dafür möchte Umweltpädagogin Monika Rudolph im Schulnetzwerk sorgen.

Dass Ansgar Laufenberg bei dem Thema so nachhaltig am Ball bleibt, hängt nicht allein damit zusammen, Hinterlassenschaften von Dreckspatzen beikommen zu wollen, sondern mit seinem großen Ziel, Grevenbroich zur „essbaren Stadt“ machen zu wollen. „Ehe Tomaten, Kräuter und Obst gepflanzt werden können, muss erstmal aufgeräumt werden“, appelliert er an jedermann, „Verantwortung zu übernehmen, die noch dazu Spaß bereitet“.