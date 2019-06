Trassenbau zwischen Kapellen und Wevelinghoven weiter umstritten : L 361n-Gegner finden Unterstützer

Die Trasse, die gebaut werden soll ist umstritten. Hans Christian Markert von der Grünen-Kreistagsfraktion ist zu Gast in Kapellen.

Das Schild „Nein zur L 361n“ steht nicht willkürlich in der Kurve der Ortschaft Kapellen. Etwa hier an der Adresse An der Untermühle 76 soll die umstrittene Trasse gebaut werden. „Eine Monströsität, deren Nutzen fraglich ist“, wie Dirk Schimanski vom Aktionsbündnis „Nein zur L 361n“ das Bauvorhaben einschätzt. Um weitere Unterstützer gegen den aus Sicht der Aktionsbündler „Wahnsinn“ zu finden, wurden jetzt Fraktionsmitglieder der Grünen-Kreistagsfraktion um Hans Christian Markert an die potenzielle Baustelle eingeladen.