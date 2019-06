Vonovia-Häuser : Vom alten Kohleofen zur Geothermie

Grevenbroich Technologiesprung in vier früheren Rheinbraun-Mehrfamilienhäusern: Die Kohleöfen, die mehr als 50 Jahre Dienst taten, werden durch Geothermie-Anlagen ersetzt. Eigentümer Vonovia modernisiert für 3,8 Millionen Euro die Häuser.

Seit 55 Jahren wohnt Elfriede Kornowski in ihrer Wohnung in der Südstadt mit dem alten Kohleofen im Flur. Die Besonderheit: Bis zum vergangenen Winter hat die 81-Jährige damit noch geheizt, wie auch die anderen Mieter in den vier Blöcken, die das Wohnungsunternehmen Vonovia zurzeit an der Gustav-Stresemann-, Walter-Rathenau- und Karl-Arnold-Straße für rund 3,8 Millionen Euro umfassend saniert: Bei der Wärmeversorgung könnte der Technologiesprung kaum größer sein. Die uralten Kohleheizungen werden durch moderne Geothermie-Anlagen ersetzt, die ihre regenerative Energie aus der Erdkruste in 34 Metern Tiefe beziehen. „Geothermie ist nachhaltig und ökologisch sinnvoll. Deshalb wir uns dafür entschieden“, sagt Sebastian Lott, Regionalleiter bei Vonovia.

In der Wohnung von Elfriede Kornowski sind bereits neue Niedrigtemperatur-Heizkörper installiert, im Betrieb sind sie noch nicht. Sie hätten es toll gefunden, als ihr Mann und sie 1964 die neue Wohnung bekamen, erzählt sie. Ihre Schwester wohnte in der Etage darüber. Auch heute wohnt Elfriede Kornowski dort gern. Bei allem technologischen Fortschritt in fünf Jahrzehnten – die Kohleheizung in den früheren Rheinbraun-Häusern blieb. Elfriede Kornowski kennt es nicht anders. „Nach dem Tod meines Mannes musste ich die Briketts aus dem Keller nach oben schleppen. Aber ich bin zäh“, sagt sie. Viele Mieter in den Häusern erhielten Kohle-Deputat. Über große Schalter wurde die Luftzufuhr in den Räumen gesteuert, Als Geothemie-Berater Wolfgang Kievernagel erstmals die im Flur in die Wand eingelassenen Kohleöfen sah, „da habe ich gedacht: Das kann nicht wahr sein“, erzählt er. Den Sprung von der Kohleheizung zur Geothermie in einem Haus habe er noch nicht erlebt. Auch der Einsatz von Geothermie in bestehenden Wohnhäusern habe erst begonnen.