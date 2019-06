Neues Rathaus : Evakuierter Rathaustrakt nun wieder nutzbar

Grevenbroich Am 7. Juni waren bei Bauarbeiten im Erdgeschoss des Gebäudes gefährliche Dämpfe frei geworden. Zwei Mitarbeiter klagten über Kopfschmerzen,. 44 wurden vorsorglich untersucht, verletzt wurde niemand.

Nach dem Gefahrgut-Einsatz am Freitag, 7. Juni, können die Mitarbeiter der Stadt Anfang kommender Woche wieder in ihre Büros in den zunächst evakuierten Teil des Neuen Rathauses zurück. Das teilte Stadtsprecher Stephan Renner mit. Am 7. Juni waren bei Bauarbeiten im Erdgeschoss des Gebäudes gefährliche Dämpfe frei geworden. Zwei Mitarbeiter klagten über Kopfschmerzen, 44 wurden vorsorglich untersucht, verletzt wurde niemand. Die Bauarbeiten erfolgten in den Räumen, die für das Cafe Extrablatt umgebaut werden.