Sportanlagen in Grevenbroich : Rat beschließt Kunstrasen für Neuenhausen

Sportanlagen in Grevenbroich

Das Projekt soll parallel zum Bau der Sportanlage für Frimmersdorf und Neurath verwirklicht werden.

Nicht nur für die gemeinsame Sportanlage für Frimmersdorf und Neurath stellte der Rat in seiner Sondersitzung Weichen. Er beschloss zudem, dass der Ascheplatz auf der Sportanlage des 1. FC Grevenbroich-Süd in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wird – „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“. Das Projekt soll parallel zum Umbau der Anlage in Neurath entstehen, die erforderlichen Mittel sollen dafür bereit gestellt werden.