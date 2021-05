Neues Unternehmen in Grevenbroich : Spezialisten für Sicherheitsleuchten ziehen von Neuss nach Kapellen

Kapellen Das Unternehmen Maasewers investiert zwei Millionen Euro in ein großes Lager und Büroflächen „Am Schellberg“. Was der Betrieb bietet – und wann der Umzug ansteht.

Die Bagger stehen schon bereit: In diesen Tagen starten die Arbeiten für einen Neubau „Am Schellberg“ im Gewerbegebiet Kapellen gegenüber der Kreiswerke. Dort baut das auf Ersatzstromtechnik spezialisierte Unternehmen Hermann Maasewers, das Ende des Jahres von Neuss nach Kapellen ziehen möchte. „Am Schellberg“ will sich das Unternehmen vergrößern. „Wir haben lange Zeit nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Die Stadt Grevenbroich hat uns dabei gut unterstützt“, sagt Buchhalter Maximilian Maasewers.

Das 20 Mitarbeiter zählende Unternehmen investiert in Kapellen rund zwei Millionen Euro. Entstehen soll im Gewerbegebiet ein 650 Quadratmeter großes Lager sowie ein Bürotrakt, der weitere 500 Quadratmeter groß sein soll. „In Neuss platzen wir aus allen Nähten“, sagt Maximilian Maasewers: Dort sitzt das Unternehmen in einem ehemaligen Supermarkt, die Platzkapazitäten sind ausgeschöpft.

Zum Einsatz kommt die Technik der „Noch-Neusser“ in fast allen Gebäuden, die öffentlich zugänglich sind. „In Krankenhäusern, in Schulen, Stadien, Kinos“, nennt Maximilian Maasewers einige Beispiele: „Jegliche Gebäude mit Publikumsverkehr.“ Zu den bekanntesten Kunden zählen die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und die Bay-Arena in Leverkusen. Auch viele Kommunen fragen die Technik an.