Ein Verdächtiger flüchtig : Diebe knacken Motorroller in Grevenbroich

Grevenbroich Die Polizei konnte einen von zwei Tatverdächtigen am Montagabend stellen. Die Kripo ermittelt. Aufmerksame Zeugen hatten den Notruf gewählt.

Am späten Montagabend gegen 23.55 Uhr haben sich Diebe an der Jülicher Straße in Grevenbroich an einem Motorroller zu schaffen gemacht. Dabei wurden sie jedoch von einer Zeugin beobachtet: Wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilte, wurde sie durch ein lautes Geräusch auf die Diebe aufmerksam, sah, wie sie den Roller ihres Nachbarn wegschoben – und alarmierte die Polizei.