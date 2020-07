ABC-Alarm in Grevenbroich : Dosenbier-Paletten lösen großen Feuerwehreinsatz aus

Grevenbroich Weil ihnen eine verdächtige Flüssigkeit gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit Spezialausrüstung aus. Als sie vorsichtig die Tür eines Lastwagens öffneten, stießen sie zwar nicht auf Gefahrgut. Dafür aber auf jede Menge Bier.

Eine zunächst unbekannte Flüssigkeit, die aus einem Sattelschlepper-Auflieger heraustropfte, sorgte am Dienstag Nachmittag für einen besonderen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich: Ein Lkw-Fahrer war neben dem abgestellten Auflieger auf eine gelb-bräunliche Flüssigkeit am Boden gestoßen, fand einen toten Vogel und bemerkte einen durchdringenden Geruch. Aufgrund der unklaren Lange gab die Leitstelle ABC Land-Alarm. Die hauptamtliche Wache und mehrere Löschzüge rückten samt Spezialausrüstung an der Einsatzstelle an. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Trupp in Vollschutzanzügen öffnete vorsichtig die Tür des Aufliegers und stieß auf jede Menge – Bier.