Kirche in Grevenbroich: Neue Rendantur bekam ihren Segen.

Grevenbroich Monsignore Guido Assmann zelebrierte einen Gottesdienst in St. Peter & Paul. Dann weihte er die Büros im Sparkassenturm. Hier arbeiten ab sofort 75 Verwaltungsspezialisten des Erzbistums Köln.

Mit einem Gottesdienst in der City-Kirche St. Peter & Paul, geleitet von Kreisdechant Monsignore Guido Assmann, und seiner anschließenden Segnung aller Büros auf drei Etagen des Sparkassenturms an der Karl-Oberbach-Straße hat die neue Rendantur West am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen. Noch seien nicht alle Umzugskisten ausgepackt und es stünden noch nicht alle Schreibtische exakt an ihren Plätzen, sagte der Leiter der 75 Mitarbeiter, Gerd Klasen.