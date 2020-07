Glück in Grevenbroich : Brigitta und Hans-Otto Winters feiern Goldhochzeit

Feierten jetzt ihre Goldhochzeit: Brigitta und Otto Winter. Foto: Georg Salzburg (salz)

Münchrath Manchmal kommt das Glück auf den zweiten Blick. Bei Brigitta und Hans-Otto Winter war das so. Erst bei einem unverhofften Wiedersehen funkte es zwischen den beiden - jetzt feierten sie Golzhochzeit.

Vor 60 Jahren lernten sich Brigitta und Hans-Otto Winter in Saarlouis kennen. Zehn Jahr später trafen sie sich in Köln wieder. Heute sind sie 50 Jahre glücklich verheiratet und feiern ihre Goldhochzeit im Kreis der Familie.

Brigitta (71) wurde in Differten bei Saarlouis als eins von drei Geschwistern geboren. Ihr Eltern waren Saarfranzosen und hatten ein Haushaltswarengeschäft, erzählt die Jubilarin. Nach der Volksschule besuchte sie das Gymnasium, um im Anschluss in Saarbrücken Theologie und Biologie auf Lehramt zu studieren. Hans-Otto (74) wurde in Bautzen geboren. 1958 floh er mit den Eltern und zwei Brüdern und landete in Differten, wo er im Geschäft von Brigittas Eltern seine ersten Saarfranken verdiente. „Der Zwangswohnsitz war gar nicht schlecht“, erzählt der Jubilar. Die Familie seiner späteren Frau nahm seine Familie unter die Fittiche und kümmerte sich.

„Damals fand ich ihn noch doof“, erinnert sich die Jubilarin. Das änderte zehn Jahre später, als sie für die letzten zwei Semester zur Uni Köln wechselte und dort Hans-Otto zufällig wieder begegnete. Plötzlich ging alles schnell. Hans-Otto gab die Studienpläne auf, blieb in seinem Job bei C&A und kurze Zeit später gab sich das Paar in einer Klosterkirche in Bous bei Saarlouis das Ja-Wort. Mit einem Sohn und einer Tochter zog das Paar dann später ins ländliche Münchrath.