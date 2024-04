Feuerwehr Emmerich Neue Stadtwache geht bald in Betrieb

EMMERICH · Der Nebenstandort der Feuerwehr an der Dederichstraße ist so gut wie fertig. In der Woche nach Ostern soll er in Betrieb genommen werden. Warum die Einheit Stadt eine zweite „Filiale“, aber auch mehr Personal benötigt.

01.04.2024 , 12:23 Uhr

Die neue Feuerwache an der Dederichstraße kann jetzt bald bezogen werden. Foto: Markus van Offern (mvo)