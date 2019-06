Grundstückssuche in Grevenbroich : Fünf Standorte für Hundewiese

Grevenbroich Fachausschuss soll entscheiden, ob eine solche Freilaufwiese geschaffen werden soll.

Mehr als 5000 Hunde sind in Grevenbroich registiert, und die wollen natürlich auch mal ohne Leine herumtollen. Doch nicht jeder Hundehalter hat ein passendes Grundstück. Eine Lösung: eine Hundewiese, auf der die Vierbeiner frei laufen und spielen können, ohne in Konflikt mit Fußgängern und Radlern zu geraten. Auf Wunsch von Bürgern hin hatten die Stadtbetriebe mögliche Standorte untersucht. Das nun überarbeitete Ergebnis liegt am Mittwoch, 5. Juni, dem Landschaftspflegeausschuss vor. Die Politiker sollen entscheiden, ob sie eine solche Freilaufwiese ablehnen oder befürworten – und in letzterem Fall, welche Fläche sie favorisieren.

Fünf Areale kommen aus Sicht der Stadtbetriebe in Betracht. Dazu gehört eine Fläche in Wevelinghoven nahe der Sportanlage. Das Gelände ist bereits eingezäunt, allerdings müssten die Belegungszeiten mit dem dort aktiven Schäferhundeverein abgestimmt werden. Ein Problem: Dort im Wald könnten Wildtiere gestört werden. Zudem müsste laut Stadt die Zufahrt ab Tribünenweg freigegeben und die von der Kottmanns-Mühle aus mit Pollern abgesperrt werden, da sonst mit erheblichem Verkehr zu rechnen sei.

Auch mögliche Standorte an der Elfgener Dorfstraße sowie an der Gustorfer Straße werden von Hundevereinen genutzt. Zudem stehen eine weitere Fläche an der Gustorfer Straße sowie eine in Kapellen am Wirtschaftsweg zur Kläranlage zur Wahl. Ein Vorteil dort: Das Gelände liegt nicht mitten im Wald, allerdings müsste eine Ausnahmegenehmigung nach dem Landschaftsgesetz eingeholt werden.