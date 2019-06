Schützenfest in Grevenbroich-Kapellen : Heinrich und Marlene Wiengarn regieren in Kapellen

Heinrich und Marlene Wiengarn regieren in Kapellen

Schützenfest in Grevenbroich-Kapellen

Kapellen Auch das neue Kronprinzenpaar des Bürgerschützenvereins steht seit Dienstagabend fest: Lutz und Kerstin Türks. Zunächst aber wurden Heinrich und Marlene Wiengarn in ihre königlichen Ämter eingeführt.

Vize-Präsident Herbert Rösgen sprach von „einem weiteren Höhepunkt“ des Kapellener Schützenfestes: Er meinte die Entkrönung des alten und die Krönung des neuen Schützenkönigs. 20 Minuten vergingen alleine durch die Begrüßung von Ehrengästen wie Bürgermeister Klaus Krützen. Immer, wenn es galt, eine Dame vorzustellen, hatte Rösgen ein passendes Eigenschaftswort parat – so begrüßte er Oberst Heinz-Willi Otten „mit seiner eleganten Ehefrau Doris“. Dann begann das große Stühlerücken, die Königspaare und deren Hofdamen rückten nach vorne, in den Mittelpunkt. Präsident Edmund Feuster zog einen Tag vor Schützenfest-Ende eine positive Bilanz. Er brachte die Bedeutung des Schützenfestes auf den Punkt: „Zu keinem Zeitpunkt im Jahr fühlen wir uns dem Heimatort so nah.“ Wen er lobte: Das Königspaar Michael und Christel Wilschrey, und zwar kurz bevor die Regenten die Insignien der Macht abgeben mussten. „Wir waren vor zwei Jahren froh, dass wir mit Michael Wilschrey einen Kandidaten hatten, der den Königsvogel abschoss.“ Damit habe er sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Feuster erinnerte daran, dass der Start etwas holprig verlief, weil sich der Königszug auflöste. „Ihr habt das Beste aus der Situation gemacht“, lobte der Präsident.