Kaufpreise für Häuser und Wohnungen in Grevenbroich : Kräftiger Preisschub auf dem Immobilien-Markt

Grevenbroich Grevenbroich mit seiner zentralen Lage zwischen mehreren Großstädten ist als Wohnstandort attraktiv. Das macht sich bei den Immobilienpreisen bemerkbar. Wer ein Haus oder eine Eigentumswohnung verkaufen will, kann sich über steigende Preise freuen.

Danach kostet ein neues Reihenhaus in Grevenbroich durchschnittlich 297.500 Euro, im Vorjahr waren es 295.000 Euro. Etwas günstiger ist ein gebrauchtes Reihenhaus mit durchschnittlich 292.500 Euro. Allerdings haben nach Auskunft der Landesbausparkasse in diesem Segment die Preise in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent zugelegt. Noch vor einem Jahr habe der Preis für ein gebrauchtes Reihenhaus bei rund 275.000 Euro gelegen. „Die anhaltende hohe Nachfrage sorgt auch in Grevenbroich für einen entsprechenden Preisanstieg“, erklärt LBS-Gebietsleiter Uwe Niebuhr.