Elektromobilität in Grevenbroich : E-Autos sollen kostenlos parken

Erste Ladestationen für Elektro-Autos in der City gibt es bereits. Künftig sollen E-Auto-Fahrer auch an Parkautomaten kostenfrei parken können. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Bedingung ist ein E-Kennzeichen. Ausschuss soll über Grünen-Antrag entscheiden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Wer ein Auto mit Elektroantrieb statt mit Verbrennungsmotor steuert, kann vielleicht bald in der Innenstadt Parkgebühren sparen. Die Grünen fordern, dass die Stadt Elektro-Autos Vorteile gewähren soll. „Fahrzeuge mit E-Kennzeichen sollen auf allen öffentlichen Parkplätzen kostenfrei parken können“, erklärt Fraktionsvorsitzender Dirk Gawlinski in einem Antrag, mit dem sich am kommenden Donnerstag, 6. Juni, der Bauausschuss befassen wird. „Angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist es notwendig, dass die Stadt ein deutliches Zeichen für eine emissionsfreie Elektromobilität setzt“, erläutert der Fraktionschef.

Die Stadtverwaltung unterstützt das Vorhaben. „Wir wollen einen kleinen Anreiz für die Benutzung von Elektrofahrzeugen schaffen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. „Dies fügt sich auch gut in das Programm von NEW für den Aufbau von Ladestationen im Stadtgebiet ein.“ Solche Lademöglichkeiten befinden sich unter anderem an der Bahn- sowie der Karl-Oberbach-Straße, ebenso wie in Wevelinghoven.

Die rechtliche Basis für die Bevorrechtigung von „Stromern“ beim Parken bildet das vor vier Jahren in Kraft getretene Elektromobilitätsgesetz. Ermäßigungen sind dabei ebenso möglich wie eine vollständige Befreiung von den Parkgebühren.

Beigeordneter Florian Herpel weist aber auf eine Bedingung hin. Voraussetzung dafür, an den Parkautomaten kostenfrei zu parken, ist ein amtliches Kraftfahrzeug-Kennzeichen mit dem Zusatz „E“, für im Ausland zugelassene Fahrzeuge eine blaue Plakette. Wer auf dem Kennzeichen seines in Deutschland angemeldeten Elektroautos kein zusätzliches „E“ stehen hat, muss auch in Zukunft an den rund 15 Automaten im Stadtgebiet wie andere seine Parkgebühr bezahlen. Ansonsten riskiert er eine Verwarnung, selbst wenn sein Fahrzeug die technischen Voraussetzungen erfüllt.