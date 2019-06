Naturschutz in Grevenbroich : Bürger wollen Feuchtbiotop retten

Grevenbroich Der Teich hinter der Frischmuthstraße ist trocken gefallen, die Pumpe ist defekt. Bürger wollen eine neue finanzieren. Die Stadtbetriebe raten aber unter anderem wegen weiterer Kosten von einer „Wiederbelebung“ des Feuchtbiotops ab.

Schwertlilien wachsen dort, Schilf bietet Tieren ein Domizil – doch wie lange noch? Ein kleines Paradies hinter der Frischmuthstraße ist in akuter Gefahr. Wegen einer defekten Pumpe ist das Feuchtbiotop seit einigen Monaten trocken gefallen. Wo einst Wasser stand, zeigt der Boden Risse. Nachbar Uwe Schröter und andere Bürger wollen beim Erhalt des Biotops helfen. Am Mittwoch, 5. Juni, befasst sich der Umweltausschuss mit dem Thema.

In den 80er Jahren war das Biotop geschaffen worden. Das Areal wurde bepflanzt und seiner Entwicklung überlassen. Uwe Schröter sah regelmäßig nach dem Rechten. Die Wasserzufuhr aus der Erft erfolgte über eine Pumpe. Doch im Oktober stellte er fest, „dass kein Wasser mehr kam“. Der Teich verschwand, Eisvogel, Frosch und Co. ebenfalls. Rund 40 Fische habe er einfangen können und in die Erft gesetzt, andere seien verendet. Schröter wandte sich an die Stadt, hat Mitstreiter für die Rettung. „Wir sind bereit, mit einem Förderkreis eine Pumpe zu finanzieren“, berichtet er. Ein Nachbar sei etwa dabei, ebenfalls der Jagdpächter. Rund 2000 Euro kostet die neue Technik.