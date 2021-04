Kultus Grevenbroich erweitert Digital-Angebot : Jugendcafé-Atmosphäre für Zuhause

Grevenbroich Das Kultus bietet jetzt Aktionen für junge Leute über seinen Discord Server an. Von Dienstag bis Samstag wird gespielt, gemalt, getextet und Gitarre gelernt.

Das Jugendcafé Kultus erweitert sein digitales Angebot. Schon vor einiger Zeit haben Leiter Stefan Wehlings und sein Mitarbeiter Johannes Baum einen eigenen Discord Server erstellt, der jetzt mit Leben gefüllt wird. In dieser Woche geht es via Internet los mit bunten und kreativen Angeboten – alles virtuell. Denn Treffen oder gar Live-Konzerte im „Kultus“ werden weiterhin nicht möglich sein.

Zum Auftakt wird am Dienstag ab 19 Uhr „Among us“ gespielt, ein Multiplayer-Videospiel, das von Kritikern als das wohl „beste Game für den Lockdown“ bezeichnet wird. Am Mittwoch (17 bis 18 Uhr) gibt Wehlings einen Gitarrenkursus, anschließend (18 bis 19 Uhr) werden Anfänger von Johannes Baum in das Zeichnen eingeführt. Am Donnerstag ist wieder Spieleabend: Ab 19 Uhr steht „Garticphone“ auf dem Programm – eine Mischung aus Montagsmaler und Stille Post.