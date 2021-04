Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Todesopfer steigt auf 304

Rhein-Kreis Die Zahl der Todesopfer ist kreisweit auf 304 gestiegen. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1113 Personen (Vortag: 1 194) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Von den aktuell 1113 Infizierten gehören 208 (Vortag: 227) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 2 263 Personen (Vortag: 1 895) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Nachdem in der Kita Nepomuk in Meerbusch eine Reihe von Schnelltests sowie ein positiver PCR-Test bei einem Kind nachgewiesen worden sind, bietet das Kreisgesundheitsamt für alle Kinder und das Personal am Wochenende PCR-Testungen an. Vorsorglich hat das Kreisgesundheitsamt bis zum Vorliegen der weiteren Testergebnisse die Schließung der Einrichtung - bis Dienstag, den 20. April - empfohlen.