Neue Internetseite : Stadtführungen nun auch digital erlebbar

Moers Eine interaktive Webseite erlaubt einen 360-Grad-Rundgang durch Moers mit gesprochenen Texten.

Durch die Moerser Geschichte klicken: Nicht nur vor alten Gemäuern oder an historischen Plätzen, sondern auch im Internet sind die Stadtführungen nun erlebbar. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Moers und die Sparkasse am Niederrhein haben gemeinsam mit der Firma Solidground Media die interaktive Website moerser-stadtfuehrungen.de geschaffen, die das breite und abwechslungsreiche Angebot der Gästeführungen in einem virtuellen 360-Grad-Rundgang und gesprochenen Texten vermittelt. Das IT-Unternehmen hatte bereits zuvor für das Kulturbüro der Stadt Moers und das Grafschafter Museum unterschiedliche Web-Touren programmiert.