Senioren in Viersen : Digital-Patin hilft beim Umgang mit Handy und PC

Senioren in Viersen

Hiltrud Schmitz hilft Senioren beim Einstieg in die digitale Welt. Foto: Caritas

Viersen Hiltrud Schmitz möchte Senioren den Einstieg in die digitale Welt erleichtern. Warum sie sich als ehrenamtliche Digital-Patin des Caritasverbands engagiert.

„Wege in die digitale Welt gemeinsam gehen“: Unter diesem Motto unterstützen ehrenamtliche Digital-Paten des Caritasverbandes ältere Menschen im Umgang mit Smartphone, Tablet oder PC. In Viersen ist Hiltrud Schmitz als Digital-Patin im Einsatz.

Schmitz geht gerne schwimmen. Aber: In vielen Bädern ist der Kauf einer Eintrittskarte nur online möglich. „Dazu muss man nicht nur die App haben, sondern auch das Ticket per Online-Banking bezahlen“, berichtet sie. Für die 80-Jährige ist das kein Problem – sie kennt sich aus mit der digitalen Technik. „Ich habe vor 20 Jahren meinen verstorbenen Mann im Internet kennengelernt“, erzählt sie. Allerdings weiß sie auch: „In meinem Bekanntenkreis möchten sich viele nicht damit beschäftigen.“ Deshalb engagiert sich Schmitz als Digital-Patin.

Einer Bekannten etwa hat sie empfohlen, sich eine E-Mail-Adresse einrichten zu lassen, nachdem die Frau ein iPad geschenkt bekommen hatte: „Erst wollte sie nicht, aber dann habe ich ihr gesagt, dass wir darüber Fotos austauschen können. Jetzt hat sie ihr Mail-Postfach und ist dankbar.“ Schmitz mache es Spaß, etwas zu vermitteln. Und: „Ich möchte andere in meinem Alter animieren, sich mit dem Thema zu befassen, sonst wird man ja auch ein Stück abgehängt.“ Caritas-Gemeindesozialarbeiterin Melina Friedrich ergänzt: „Wenn die Leute sehen, welche Möglichkeiten es gibt und wie einfach Infromation per Internet ist, dann erkennen sie: Die digitale Welt bedeutet Lebensqualität – gerade in Pandemiezeiten.“