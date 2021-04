Corona-Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Daten-Problem: Sieben-Tage-Inzidenz möglicherweise höher als ausgewiesen

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1189 Menschen (Vortag: 1159) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 48 in einem Krankenhaus.

Unverändert 304 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Kreisweit 13119 Personen (Vortag: 13064) sind wieder von der Infektion genesen. Insgesamt 76775 Personen (Vortag: 75126) haben im Impfzentrum und durch den mobilen Impfdienst des Rhein-Kreises Neuss bislang eine Impfung und 24245 (Vortag: 23672) bereits die Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 97,6 (Vortag: 106,5). Allerdings weist der Kreis darauf hin, dass der 7-Tage-Inzidenz-Wert des LZG von Sonntag nicht die tatsächliche Infektionslage widerspiegelt, weil er nicht alle aktuellen Neuinfektionen im Rhein-Kreis Neuss enthält. In den nächsten Tagen sei voraussichtlich wieder mit einem Anstieg zu rechnen.

Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 886 Fällen (Vortag: 727) die britische Viruslinie B.1.1.7 und bei 27 Fällen (Vortag: 21) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.

Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland steigt um 490.074 auf 15.906.352

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 14612 (Vortag: 14527) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 1189 Infizierten gehören 232 der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 2405 Personen (Vortag: 2343) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Die Infektionszahlen sieht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke auf einem deutlich zu hohen Niveau. „Wir müssen die bestehenden Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhalten. Es gilt, alle nicht unbedingt nötigen Kontakte zu vermeiden und die Hygieneregeln streng einzuhalten. Insbesondere mit Blick auf die Virusmutationen ist es dringend erforderlich, die Zahl der Neuinfektionen abzusenken, um dauerhaft eine Überlastung des Gesundheitssystems ausschließen zu können und Menschenleben zu schützen“, erklärt Petrauschke. Auch weiter fortschreitende Impfungen dürfen nicht dazu verleiten, in der Einhaltung der Regeln nachlässig zu werden“, appelliert der Landrat an die Eigenverantwortung der Bevölkerung.

Der Landrat bittet, weiter die bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen: „Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand - je größer der Abstand, umso besser die Schutzwirkung -, achten Sie auf Handhygiene, tragen Sie eine Maske, wenn ein ausreichender Abstand nicht gewährleistet werden kann und lüften Sie regelmäßig in geschlossenen Räumen. Konsequente Sorgfalt gilt auch im Umgang mit Menschen, die auf besonderen Schutz angewiesen sind, wie Seniorinnen und Senioren, ob im privaten Umfeld oder in Einrichtungen. Nur in größtmöglicher Solidarität können wir gemeinsam gegen die Ausbreitung des Coronavirus angehen.“