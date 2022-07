Beregnungsanlage für den SV Hemmerden : Für Fußball-Rasen wie Flokati

Hemmerden Auf dem Naturrasen des SV Hemmerden wird eine Hightech-Regenanlage installiert. Was die Anlage kann und was sich die Stadt davon verspricht.

Nein, der Sportverein hat kein Problem mit Maulwürfen. Die Erdhügel auf dem Naturrasen-Spielfeld an der Buscher Straße sind nicht das Ergebnis wühlender Säuger, sondern der Aushub von Arbeitern, die zurzeit auf dem Spielfeld eine moderne Beregnungsanlage installieren. 480 Meter Rohrleitung und 960 Meter Kabel wurden unterirdisch verlegt, das Spielfeld wurde dafür schonend „aufgefräst“. Die Beregnungsanlage soll den Fußballern die Pflege ihres Platzes erleichtern und für ein hochwertiges Rasenfeld sorgen – durch gleichmäßige Bewässerung. Schon jetzt fühlt sich das Grün an vielen Stellen so an wie Teppich, doch eben nicht überall. In den Ecken gleicht es eher einer braunen Steppe.