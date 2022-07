Sommerferien in Grevenbroich : Jede Menge Ferienaktionen im GOT

Jugendtreff-Mitarbeiterin Katharina Drews mit Kindern beim Sommerferienprogramm, das noch bis Freitag in der Südstadt läuft. Foto: Carsten Sommerfeld

Südstadt Der Jugendtreff St. Josef in der Südstadt organisiert eine dreiwöchige Stadtranderholung. Nach den Corona-bedingten Einschränkungen konnten mehr Plätze als 2021 angeboten werden. Was alles auf dem Programm stand und steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Am Tisch im Schatten fertigen Kinder Skulpturen aus Gips, andere sind mit Jugendtreff-Leiter Christian Bongers in die Soccer-Halle in Gustorf gefahren. In der ersten Hälfte der Sommerferien ist im G.O.T., dem Jugendtreff St. Josef in der Südstadt, jede Menge los. Eine über die ersten drei Wochen laufende Stadtranderholung hat das hauptamtliche Team um Bongers, Katharina Drews und Gina Daufenbach organisiert. Die Nachfrage ist groß. „Für jede der drei Wochen haben sich 60 bis 80 Kinder und Jugendliche angemeldet“, berichtet Katharina Drews, pädagogische Fachkraft im Jugendtreff. „In diesem Jahr konnten wir mehr Plätze anbieten als 2021“, damals galten etliche Corona-bedingte Beschränkungen. Allerdings hätten auch diesmal nicht alle Interessenten berücksichtigt werden könne.

Viele „Stammgäste“ sind beim Sommerferienprogramm dabei. Und unter den rund 20 ehrenamtlichen Betreuern „waren die meisten selbst als Kind hier“, weiß Katharina Drews. Nach zwei Jahren mit Lockdowns, Homeschooling und anderen Corona-bedingten Einschränkungen, „sind die Kinder froh, dass sie wieder mehr gemeinsam mit anderen unternehmen können“, stellt die 26-Jährige fest.

Auch in diesem Sommer seien manche Familien mit Urlaubsreisen noch zurückhaltend. Umso so wichtiger sind Ferienprogramme wie jetzt in der Südstadt. Jede Woche gab es ein anderes Programm. Das Angebot reichte von der Filmwerkstatt über einen Hip-Hop-Tanzkurus bis zum Nähkursus, auch ein Sommer-Podcast wurde aufgenommen.

Die Slusheis-Maschine wurde angeworfen und eine Haus-Olympiade ausgerichtet. „Wir haben eine Riesen-Dartscheibe aufgestellt, auf die statt mit Pfeilen mit einem Klettfußball geschossen wurde“, berichtet Drews.

Fußball kommt aber auch mit normalen Bällen sehr gut an und stand während der Ferienaktionen in jeder Woche auf dem Programm. „Außerdem haben wir viele Ausflüge gemacht. Jede Woche ging es ins Kino in Grevenbroich. Aber auch etwa zum „Lasertec“ in Bedburg sind wir gefahren und ins ,Irrland’“, die Bauernhof-Erlebnisoase liegt in Kevelaer.