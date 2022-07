Investition in die Sportinfrastruktur : Ein Kunstrasen für den SV Otzenrath

Investition in die Sportinfrastruktur

Otzenrath Ende Juli sollen die Bauarbeiten für das zusätzliche Kleinspielfeld des Spielvereins Otzenrath 09 starten, der 20 Prozent der Kosten stemmen wird. Der Verein will sein Sport-Angebot zudem erweitern.

Es ist eines der größten Projekte in der Geschichte des SV 09 Otzenrath: Der Fußballverein mit rund 300 Mitgliedern erhält zusätzlich zum Naturrasen ein Kleinspielfeld mit Kunstgrün. Ende Juli sollen die Arbeiten anlaufen. „Unser Ziel ist es, dass wir den neuen Platz Mitte November eröffnen“, kündigt Wolfgang Huth vom Vorstand an. In der vergangenen Woche hatten Stadt und SV den Kooperationsvertrag für das Projekt unterschrieben.