Deutschlands bekanntester Straßenmusiker : „Klaus der Geiger“ gibt Konzert in der Villa Erckens

Musiziert bald in Grevenbroich: „Klaus der Geiger“. Foto: Christel Ploethner

Grevenbroich Der Straßenmusiker „Klaus der Geiger“ tritt am 29. Juli in Grevenbroich auf. Bekannt wurde er unter anderem als Straßenmusiker in der Kölner Schildergasse. Sein neues Programm umfasst Stücke von Johann Sebastian Bach, gepaart mit einigen Improvisationen.

Von Nick Deutz

Mit dem Programm „Free Bach“ gastiert „Klaus der Geiger“, der wohl bekannteste Straßenmusiker Deutschlands, am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr in der Villa Erckens in Grevenbroich. Präsentiert wird ein spannendes Programm aus Stücken und Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach gepaart mit einigen Improvisationen. Ebenfalls finden politische Lieder und Eigenkompositionen von „Klaus der Geiger“ Platz.

Seit Jahrzehnten steht der „Asphalt-Paganini“ für virtuoses Geigenspiel und sozialkritische Texte. Kaum eine Fußgängerzone, die „Klaus der Geiger“ nicht bespielt hat. Insbesondere in der Kölner Schildergasse ist er vielen ein Begriff. Für sein Lebenswerk wurde der 82-Jährige schon mehrfach geehrt, jedoch ist dies für ihn längst kein Grund, leiser zu werden oder sich gar zur Ruhe zu setzen. Ganz im Gegenteil. In vielen Musikprojekten und Formationen setzt er seine kreative Vielfalt mit immer neuen Aspekten um.

Das Grevenbroicher Kulturamt widmete dem studierten Musiker, der in der Hippie-Zeit beschloss, dem bürgerlichen Leben den Rücken zu kehren, vor einigen Jahren eine eigene Ausstellung in der Versandhalle mit Fotografien von Christel Plöthner, die den Derwisch mit der Lederlatzhose immer wieder in Aktion porträtierte. So wundert es nicht, dass der bekannte Straßenmusiker auf Marius Peters trifft, einen bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Gitarristen der Kölner Musikszene.