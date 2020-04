Goldhochzeitspaar Schmautz aus Gindorf : Auf dem Schützenfest die Liebe fürs Leben gefunden

Gindorf Im August 1967 lernten sie sich kennen und lieben. Nun feiert das Ehepaar Schmautz Goldhochzeit.

Dieter Schmautz (69) wuchs in Morken auf. Nach der Schule machte er eine Kfz-Lehre, später wechselte er zu RWE, wo er bis 2002 blieb. Im August 1967 lernte er zu „vorgerückter Stunde“ auf dem Schützenfest in Morken seine spätere Frau kennen, die ihm sofort gefiel. „Sie war Hofdame“, erzählt der Jubilar. Fortan fuhr er mit dem Fahrrad oder dem Mofa von Morken nach Gindorf, dem Heimatort von Christel Schmautz. Drei Jahre später wurde geheiratet.

Zunächst zog das Paar zu den Eltern der Braut. Doch als der älteste Sohn Siegfried (49) geboren wurde, zog die Familie in eine Wohnung nach Kaster. Dort wurden die Töchter Sabine (47) und Gabi (38) geboren. 1977 zogen die Schmautz’ wieder nach Gindorf in ein Haus auf der Friedensstraße, wo sie heute noch leben. 1982 nahm Dieter Schmautz die beiden Kinder Dirk und Daniel (heute 44 und 47) seiner verstorbenen Schwester auf, die fortan zur Familie gehörten. Und so hat das Ehepaar mittlerweile neun Enkel und zwei Urenkel, die alle gerne zu Oma und Opa kommen.