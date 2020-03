Brauchtum in Neuss : Schützenfest in Grefrath ersatzlos abgesagt

Grefrath Die Grefrather St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft hatte viel vor in diesem Jahr – doch wie der Verein jetzt mitteilte, sind aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen für 2020 ersatzlos abgesagt worden.

In Anbetracht dieser Nachricht stellt sich die Frage: Was ist mit dem zeitgleich stattfindenden Schützenfest auf der Furth? Dort gibt es nach Angaben von Jochen Hennen, Präsident der Further Schützen, noch keine Entscheidung. „Wir sind nicht in der wirtschaftlichen Not, jetzt direkt handeln zu müssen.“