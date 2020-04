Musiker Willie Goergens aus Grevenbroich : Goldenes Bühnenjubiläum wird mit Konzert auf Facebook gefeiert

Seit fünf Jahrzehnten „on Stage“: Musiker Willie Goergens hat die lokale Szene entscheidend mitgeprägt. Foto: Privat. Foto: Privat

Grevenbroich Willie GOergens feiert sein Bühnenjubiläum - mit einem Ein-Mann-Konzert, das am Freiag ab 21 Uhr über Facebook übertragen wird.

Von Wiljo Piel

An sein erstes Lied, das er vor Publikum sang, kann er sich noch genau erinnern. Das war der Ostermann-Klassiker „Kutt erop“. Willie Goergens war damals zarte acht Jahre alt und sang bei der Sitzung der KG „Rut-Wieß“ Rommerskirchen aus voller Kehle. Vater Wilhelm hatte ihn als Nachwuchs-Karnevalisten auf die Bretter geholt. Fünfzig Jahre ist das nun her – und damit wird es Zeit, das Bühnenjubiläum zu feiern. Das macht Goergens am Freitag, 3. April, mit einem Ein-Mann-Konzert, das ab 21 Uhr über Facebook übertragen wird.

Der 58-Jährige hat die lokale Musikszene entscheidend mitgeprägt – in Bands wie Men in Uniforms, The Jesus Christ Experience, They play the Blues, bei den Mono-Brothers und nicht zuletzt bei den Dötzdorf Allstars. Was viele hinter dem harten Rocker und gelernten Offset-Drucker nicht vermuten: Seine Anfänge lagen im Rumtata, also in der Tanzmusik.

„Das haben wir konsequent in den 70er Jahren durchgezogen“, erinnert sich Willie Goergens. Gemeinsam mit Peter van den Brock, der heute das Keyboard bei den Rabaue spielt, und Friedel Geuenich, dem Chef der TuS-Fußballsenioren, zog der gebürtige Rommerskirchener durch die Säle und Festzelte, um Schlager und Oldies zu spielen. Das nötige Rüstzeug dafür hatte er in seinem Elternhaus erhalten. Vater Wilhelm und Opa Gottfried waren Musiker, Jazz und Blues waren bei den Goergens’ allgegenwärtig. „Beide haben mich sehr unterstützt – obwohl ich in der Schule mit katastrophalen Leistungen glänzte“, sagt der 58-Jährige. „Sie bauten im Garten sogar einen Proberaum, der 37 Jahre lang fleißig genutzt wurde.“

Mit Schützenfest, Fußballverein und letztlich auch mit dem Dorf-Karneval nichts mehr am Hut, checkte Goergens Ende der 70er Jahre die Szene in den umliegenden Städten ab, lernte Musiker kennen, fand neue Einflüsse, die er mal mehr oder weniger wild mit lokalen Bands umsetzte – die auch heute noch in guter Erinnerung sind.

Mittlerweile hat Willie Goergens aber die Rock ’n’ Roll-Gitarre an den Nagel gehängt und konzentriert sich auf das Projekt „For the sake of the song“, das er gemeinsam mit dem Kultus-Chef Stefan Wehlings gegründet hat und in dem sich beide in den Weiten von Americana, Neo-Folk und Jingle-Jangle-Pop bewegen. „Das scheint sich zu dem Erfolgreichsten zu entwickeln, das ich je gemacht habe“, sagt er.

Bei seinem Facebook-Konzert will Willie Goergens eigene und gecoverte Songs spielen. Und vielleicht ist sogar auch das Lied dabei, mit dem vor fünf Jahrzehnten alles begann: „Kutt erop, kutt erop, bei Palms do ess de Pief verstopp“.