Lkw-Verkehr in Grevenbroich : Rastanlagen-Ausbau an A 46 startet später als geplant

Grevenbroich Die Gründe für die Verzögerung sind vielfältig: Neue Mitarbieter müssen zunächst eingearbeitet werden und das Coronavirus macht Vor-Ort-Begehungen derzeit nahezu unmöglich.

Der Ausbau der Autobahn-Rastanlage Vierwinden verzögert sich. Das erklärt der Landesbetrieb Straßen.NRW auf Anfrage unserer Redaktion. Eigentlich sollte die Erweiterung der Anlage an der A 46 in Fahrtrichtung Jüchen um 70 Lkw-Stellplätze in diesem Frühjahr starten, doch der Termin wird nicht gehalten. „Mitarbeiter, die mit dem Projekt befasst waren, haben die Niederlassung gewechselt, die neuen Kollegen müssen sich erst einarbeiten“, erklärt Gregor Hürter, Sprecher der Straßen.NRW-Niederlassung in Mönchengladbach.