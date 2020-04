Gemeinsam feiern in Dormagen : CDU kritisiert Bürgermeister wegen Schützenfest-Idee

Gemeinsam feiern in Dormagen

Dormagen Die Christdemokraten lehnen den Vorschlag ab und widersprechen Bürgermeister Erik Lierenfeld beim Thema „ein gemeinsames großes Schützenfest“. Sie werfen ihm vor, „nur die halbe Wahrheit“ gesagt zu haben.

Wie CDU-Fraktions-Vize Jo Deußen angibt, sei das nicht der Sachstand aus der Videokonferenz der Fraktionsvorsitzenden gewesen. „Dort wurde seine Idee zu einem städtisch unterstützten, großen gemeinsamen Schützenfest bereits klar abgelehnt“, sagt Deußen. „Stattdessen wurde dort ein Stadtfest nach überwundener Coronakrise angedacht. Dabei könnten insbesondere auch die Helfer der Krise und die besonders betroffenen Berufsgruppen in den Mittelpunkt gestellt werden und natürlich auch die Stadtgesellschaft mit all ihren Gruppierungen, also auch die Schützen, Karnevalisten usw. vorkommen. Damit könnten auch ein wenig die ausgefallenen Feste kompensiert, aber sicherlich nicht zusammengeführt werden.“