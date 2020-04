Bauverein Grevenbroich : Keine Kündigung wegen Corona-Folgen

Grevenbroich Wegen finanzieller Engpässe, die durch die Corona-Krise verursacht werden, „wird kein Mieter des Bauvereins Grevenbroich seine Wohnung verlieren“. Das betonen die Vorstände der Wohnungsgenossenschaft, Hubert Zimmermann und Sven Möller.

Rund 1600 Wohnungen und einige Gewerbeflächen hat der Bauverein vermietet. „Einige Mieter sind verunsichert und fragen, was passiert, wenn sie etwa wegen anstehender Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit wegen der Krise die Miete nicht mehr bezahlen können“, berichtet Hubert Zimmermann. „In der Pandemie erleben wir nicht nur persönliche Einschränkungen. Kurzarbeit oder andere Einflüsse führen oftmals zu erheblichen finanziellen Turbulenzen. Dadurch kommen viele Familien unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten, ohne gegensteuern zu können“, heißt es beim Bauverein. Zimmerman und Möller betonen: „Gerade in schwierigen Zeiten ist Solidarität gefragt.“