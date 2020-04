Gehege in Grevenbroich : Tierbaby-Alarm im Bend – aber ohne Besucher

Grevenbroich Viele Tiere im Wildfreigehege haben süßen Nachwuchs, doch Besucher haben derzeit keinen Zutritt. Die Anlage ist wegen des Coronavirus geschlossen. Die NGZ berichtet über die verborgene Kinderstube.

Sie waren im Frühjahr immer der Publikums-Magnet im Bend: Tierbabys, die um die Osterzeit geboren werden und in den Gehegen umher tollen. In diesem Jahr ist vieles anders. Wegen der Corona-Krise ist auch das beliebte Wildfreigehege geschlossen, die Zugänge sind mit Gittern und Bauzäunen versperrt.

Doch die Tier-Kinderstube gibt es auch in diesem Frühjahr – nur eben im Verborgenen. Wildschweine und Schafe haben zahlreichen Nachwuchs bekommen. Quicklebendig geht es im Tiergehege zu, nur jetzt eben wegen Corona ohne Besucher. „Es ist schade, dass unser Tiergehege schließen musste, aber aus Sicherheitsgründen ist das notwendig“, erklärt Martina Koch. Sie ist Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Grevenbroich, die sich seit mehr als 40 Jahren um die beliebte und nun verwaiste Freizeitstätte im Bend kümmert.

Mit Ausnahme der Mitarbeiter des Forstbauhofs, die täglich nach dem Rechten sehen, sind die Bewohner des Tiergeheges unter sich – und viele haben mit der Aufzucht ihrer Jungen zu tun. So hat sich bei den Kamerunschafen, an ihrer dunkelbraunen bis schwarzen Färbung zu erkennen, viel Nachwuchs eingestellt. Etwa ein halbes Dutzend Lämmer, die in den vergangenen Wochen geboren wurden, tollt in der Schafherde herum. „Kamerunschafe sind eine pflegeleicht zu haltende Rasse“, sagt die SDW-Vorsitzende. Nicht weniger lebendig geht es bei den weißen Moorschnucken zu, auch dort gibt es etwa sechs süße „Osterlämmchen“.