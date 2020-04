Spezial-Anhänger in Grevenbroich gebaut : XXL-Planwagen mit Wlan und Live-Kamera

Grevenbroich Eine Grevenbroicher Spezialfirma hat einen außergewöhnlichen Hänger für Freizeit-Touren gebaut. Die Jungfernfahrt muss noch warten.

Dabei hatte sich der Gierather bereits darauf gefreut, das schwere Transportmittel erstmals in der Öffentlichkeit präsentieren zu können – schließlich macht der Hänger richtig etwas her. Sieben Meter lang und zweieinhalb Meter breit, bietet die Konstruktion aus Stahl, Holz und wetterfester Plane ausreichend Platz für nicht weniger als 44 Gäste. Die können im Inneren einiges an Komfort genießen – etwa WLAN und USB-Ladestationen für Smartphones oder eine Lautsprecheranlage für die musikalische Begleitung der Reise. Zwei Kameras, die außen angebracht wurden, projizieren die Treckerfahrt live auf zwei Flachbildschirme, die an der Decke montiert wurden. „Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Planwagen dieser Art in unserer Umgebung gibt“, sagt Reinhard Blankertz nicht ohne Stolz.