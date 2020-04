Vereine ziehen Reißleine : Schützen sagen reihenweise ihre Feste ab

Leverkusen Ein Ende der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist nicht in Sicht. Das macht Planungen unmöglich.

Nach den Absagen der Schützenfeste in Hitdorf und Quettingen hat jetzt auch die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Wiesdorf frühzeitig die Reißleine gezogen. Hatte Präsident Walter Endlein am Dienstagvormittag noch verkündet, man werde sich am 20. April mit dem geschäftsführenden Vorstand zusammensetzen und entscheiden, so hieß es am Nachmittag bereits: „Unser Schützenfest ist abgesagt.“ Bis zum Wiesdorfer Schützenfest am 5. Juli wäre zwar noch Zeit geblieben. „Aber dieses Risiko ist mir zu groß“, begründete Endlein, „niemand von uns weiß, wie die Situation bis dahin aussieht.“