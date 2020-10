Grevenbroich/Rommerskirchen : Apotheken-Mitarbeiterinnen locken Betrüger in eine Falle

Apotheken-Mitarbeiterinnen locken Betrüger in eine Falle

In mehreren Apotheken wurden gefälschte Rezepte vorgelegt. Foto: dpa/Uli Deck

Grevenbroich/Rommerskirchen In gleich mehreren Grevenbroicher Apotheken versuchte ein bis dahin unbekannter Mann mit offenbar gefälschten Rezepten ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten. Doch die Angestellten witterten schnell, dass hier ein Betrüger unterwegs war – und sie stellten ihm eine Falle.

Als der Mann zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder an einer der Apotheken erschien, um das bestellte Medikament abzuholen, erwarteten ihn bereits Polizeibeamte. Rasch führten weitere Ermittlungen auf die Spur eines 19-Jährigen, der offenbar mit dem überführten 40 Jahre alten Grevenbroicher zusammengearbeitet hatte. Er konnte an seiner Anschrift in Rommerskirchen angetroffen werden, als er gerade mit einem Auto vorfuhr.