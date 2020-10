Angeklagter lebte zuletzt in Grevenbroich : Mutmaßlicher PKK-Funktionär will vor Gericht aussagen

Grevenbroich Ein mutmaßlicher hochrangiger PKK-Funktionär steht seit Dienstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Der 38 Jahre alte Angeklagte lebte zuletzt in Grevenbroich.

Ein mutmaßlicher hochrangiger Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK will vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz aussagen. Der Anwalt des zuletzt in Grevenbroich wohnhaften Mannes kündigte beim Prozessauftakt am Dienstag eine Einlassung für den 9. November an. Den Inhalt müssten die Verteidiger noch mit ihrem Mandanten besprechen.