Umfrage bei Apothekern So läuft es mit dem E-Rezept in Dormagen

Patienten, die trotz Rezept ihre Medikamente nicht abholen können, verärgerte Ärzte und Apotheker, die vor einer Mehrarbeit stehen – das E-Rezept bereitete in der Vergangenheit Probleme. Grund dafür sind technische Störungen und Ausfälle des Systems. Ende März zog das Aktionsbündnis Patientenversorgung die Reißleine: Ärzte im Rheinland sollten bis 10 Uhr morgens – denn in der Früh gab es die größten Probleme – nur noch Papierrezepte ausstellen. Sind auch Apotheken in Dormagen von den Schwierigkeiten betroffen? Unsere Redaktion hat mit drei Apotheken gesprochen.