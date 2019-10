Ungewöhnliche Bank-Flut auf Friedhofsanlagen : Stadt entfernt Bänke von Friedhöfen

In Privatinitiative wurden Bänke auf Friedhöfen aufgestellt, wie hier in Wevelinghoven. Die Stadt lässt die Sitzgelegenheiten entfernen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Besucher postieren ihre eigenen Sitzgelegenheiten an den Grabstätten.

In der Grevenbroicher Innenstadt waren in vergangenen Jahren eine ganze Reihe Sitzbänke spurlos verschwunden. Auf mehreren Friedhöfen beobachtet die Stadt zurzeit das umgekehrte Phänomen: Dort stehen mehr Bänke als von den Stadtbetrieben aufgestellt worden sind. „Wir stellen in letzter Zeit vermehrt fest, dass Sitzbänke, die anderswo ausrangiert wurden, von Unbekannten auf Friedhöfen hingestellt werden“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Dabei handele es sich um etwa um Gartenbänke aus Holz oder Kunststoff.