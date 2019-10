Stadtalarm in Grevenbroich : Zwei Brandmeldeanlagen lösen fast gleichzeitig aus

Grevenbroich Alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich wurden am Freitagmittag alarmiert. Zwei Brandmeldeanlagen lösten gleichzeitig aus.

Alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich wurden am Freitagmittag alarmiert. Wegen zwei Brandmeldeanlagen, die nahezu zeitgleich auslösten, wurde Stadtalarm für die acht von Ehrenamtlern besetzten Einheiten und für die hauptamtliche Wache an der Lilienthalstraße gegeben.

Um 13.58 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage einer Lebensmittelfabrik an der Grevenbroicher Straße in Wevelinghoven ausgelöst. Die Kreisleitstelle in Neuss entsandte die hauptamtliche Wache und einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Knapp zwei Minuten schlugen die Brandmelder eines Wohnheims für Senioren an der Wilhelmitenstraße Alarm. Beide Einsätze stellten sich als Fehlalarme heraus. So konnten die Einsatzkräfte schnell wieder entlassen werden.