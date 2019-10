Info-Abend am 5. November in Grevenbroich : Pascal-Technikum geht bald in die nächste Runde

Info-Abend am 5. November in Grevenbroich

Grevenbroich Im Januar 2020 startet der 15. Kursus des Pascal-Technikums Grevenbroich (PasTeG). Teilnehmen können Jugendliche der Jahrgangsstufe 10 aus Gymnasien und der Jahrgangsstufe 11 aus Gesamtschulen aus dem Rhein-Kreis Neuss und der Region.

Für interessierte Schüler und deren Eltern wird ein Informationsabend angeboten, der am Dienstag, 5. November, 19 Uhr, in der Mensa des Pascal-Gymnasiums am Schwarzen Weg beginnt. Die Teilnehmer des PasTeG-Kurses lernen zwei Jahre während der Schulzeit an jedem zweiten Samstag Bereiche der Naturwissenschaften und der Technik kennen. Sie besuchen technische Anlagen und Labore sowie wissenschaftliche Institute. Auf dem Programm steht unter anderem eine Exkursion zum TÜV Rheinland in Köln, bei der es um Kerntechnik und Werkstoffprüfung geht.