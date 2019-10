Fünf hochwertige Konzerte für 2020 geplant : Klassik-Reihe orientiert sich auch am Beethoven-Jahr

Das Lombardini-Trio eröffnet das Klassik-Reihe im Februar. Foto: Veranstalter

Langwaden Die beliebte Klassik-Reihe „Konzerte im Kloster“ wird 2020 fortgesetzt. Alle Abonnements sind schon jetzt ausverkauft.

Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Komponist der Welt und als einer der wichtigen Botschafter der europäischen Kultur. Im Jahr seines 250. Geburtstages wird er auch im Kloster Langwaden vielfach zu Gehör gebracht.

Lena Kravets und Tobias Kassung setzen den Schlusspunkt. Foto: Veranstalter

Die beliebte Reihe „Konzerte im Kloster“ wird im nächsten Jahr mit fünf hochkarätigen Gastspielen fortgesetzt. Das abwechslungsreiche Programm hat der Fachbereich Kultur der Stadt Grevenbroich gemeinsam mit dem Kloster Langwaden zusammengestellt. In der Konzertsaison 2020 erwarten die Besucher insgesamt fünf Veranstaltungen mit renommierten Musikern im Stefansaal des historischen Hauses.

Pianistin Mari Kodama bestreitet das Herbst-Konzert. Foto: Veranstalter

Die Reihe startet am Sonntag, 16. Februar, mit dem Lombardini-Trio (Violine, Viola und Cello). Gespielt werden Werke von Schubert, Cras und Beethoven. Am 29. März verzaubert der Ausnahmepianist Kotaro Fukuma die Zuhörer mit Kompositionen von Schumann und Beethoven. Nach einer Sommerpause wird die Klassik-Reihe am 11. Oktober mit den Grevenbroicher Pianisten Madeleine und Erich Theis fortgesetzt. Die Besucher können sich auf ein vierhändiges Konzert mit Werken von Dvorák, Brahms und Beethoven freuen.

Kotaro Fukuma kommt im März. Foto: Veranstalter

Am 15. November reist die in Japan geborene Pianistin Mari Kodama an und möchte die Zuhörer mit Werken von Brahms, Schumann und Beethoven begeistern. Den vorweihnachtlichen Schlusspunkt der Konzertreihe 2020 setzen am 6. Dezember Lena Kravets (Violoncello) und Tobias Kassung (Gitarre) mit Stücken von Granados, Rachmanioff und Glinka.

Pianisten-Paar Madeleine und Erich Theis. Foto: Veranstalter

Alle Konzerte beginnen um 16.30 Uhr. Einzelkarten kosten zwölf Euro und sind an der Pforte des Zisterzienser-Klosters, in der Villa Erckens und in der Stadtbücherei zu erwerben. Wegen der großen Nachfrage empfiehlt das Grevenbroicher Kulturamt eine Reservierung der Eintrittskarten. Das Abonnement ist bereits ausverkauft.

Weitere Informationen zu der Konzertreihe gibt es bei Carmen Esser. Die Mitarbeiterin des Fachbereichs Bildung und Kultur ist unter der Rufnummer 02181 608657 oder per E-Mail an carmen.esser@grevenbroich.de zu erreichen.

(NGZ)