Technisches Hilfswerk : Neue Aufgaben für Grevenbroicher THW

Grevenbroich Der Ortsverband Grevenbroich erweitert seinen Aufgabenbereich. Ganz neu ist der mobile Hochwasserpegel-Trupp – nur sechs davon bestehen in NRW. Im Aufbau befindet sich auch die neue Fachgruppe Notversorgung mit viel Technik.

Beim Großbrand einer Lagerhalle in Kapellen im Juni waren neben der Feuerwehr auch die Helfer mit den blauen Fahrzeugen im Einsatz. Das Technische Hilfswerk (THW) sorgte für die Beleuchtung, Kollegen aus Viersen räumten mit einem Bagger ausgebrannte Autos und anderes zur Seite. Künftig wird der THW-Ortsverband Grevenbroich noch vielseitiger einsetzbar sein. Die Einheit an der Otto-Hahn-Straße im Industriegebiet Ost rüstet zurzeit die neue Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung aus. Erst vor drei Wochen gegründet wurde der mobile Hochwasserpegel-Trupp, von dem in Nordrhein-Westfalen nur sechs bestehen. „Die neuen Aufgaben bedeuten für die Helfer Motivation, setzen neue Impulse“, erklärt Ortsbeauftragter Jürgen Diekmann.