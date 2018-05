Grevenbroich: Frauenklinik-Chef sieht Fusion als Chance

Grevenbroich Der Chefarzt der Frauenkliniken beider Kreiskrankenhäuser, Dr. Günter Noé, gehört laut Focus-Ärzteliste zu den besten Gynäkologen Deutschlands. Der Mediziner regt eine neue Arbeitsweise an, um Klinikberufe attraktiver zu machen.

Er selbst habe auf die Liste nie so sehr geachtet, wie er lachend erklärt: "Medizin von außen zu bewerten, ist auch sehr schwierig. Aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Anerkennung, berücksichtigt worden zu sein", betont Dr. Günter Noé, der als Chefarzt beide Frauenkliniken der Kreiskrankenhäuser leitet, was gut klappe: "Das funktioniert gut, wenn man das richtige Team hat", erklärt er. Die Frauenheilkunde und Geburtshilfe leide jedoch unter einer starken Unterfinanzierung. Hinzu komme, dass die "Medizin sehr weiblich" sei - und die Ausbildungs- und Arbeitsweise heutiger Ärzte, Hebammen und Pfleger ganz anderen Vorstellungen entspreche, weswegen es schwer sei, gute Kräfte langfristig zu halten. Da sieht Noé eine Chance in der angestrebten Fusion der Kreiskrankenhäuser mit dem Lukaskrankenhaus in Neuss: "Da könnten wir als großer Verbund über drei Standorte mit einem medizinischen Konzept gegensteuern, Schwerpunkte bilden und die Arbeitsweise umgestalten", erläutert er. Das Konzept dazu hat er proaktiv bereits ausgearbeitet: "Wir müssen ökonomisch sein, aber auch die Wünsche der Patienten und der Mitarbeiter berücksichtigen." Dass Hebammen schwer zu rekrutieren seien, liege "nicht in erster Linie an der zu geringen Bezahlung, sondern hat viel mit dem Arbeitsalltag und der weiteren Verdichtung der Aufgaben", so der Experte. Das gelte auch für Ärzte, die eher blieben, wenn Nachtschicht- und Bereitschaftszeiten beschränkt würden. "Das System umzugestalten, bedarf einer gewissen Größe der Krankenhäuser", so der Ärztliche Direktor im Dormagener Kreiskrankenhaus. "Wir müssen attraktiver werden und mehr Teilzeitarbeit anbieten, auch im Kreißsaal", fordert Noé. Das Ziel sei, einige Angebote zu verkleinern, um andere zu erweitern: "Das möchte ich mit dem Träger mitgestalten."