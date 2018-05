Grevenbroich: Die B 59 wird Maut-Kontrollstation

Grevenbroich Bei Allrath wird jetzt eine vier Meter hohe Kontrollsäule für Lkw errichtet.

An der B 59 bei Allrath wird bald kontrolliert, ob für schwere Lastwagen die Mautpflicht eingehalten wird. Zwischen dem Kreisel bei Hydro und dem Allrather Ortseingang wird dafür in Fahrtrichtung Rommerskirchen eine vier Meter hohe, blaue Kontroll-Säule von Toll Collect, das Unternehmen betreibt das Maut-System, aufgestellt. Vorarbeiten sind erledigt. "Die Erdarbeiten sind fertig, die Stromleitung ist gelegt", sagt Gregor Hürter, Sprecher beim Landesbetrieb Straßen NRW in Mönchengladbach. In Kürze werden noch Schutzplanken montiert, eine Baustellen-Ampel regelt dann den Verkehr.