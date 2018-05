Grevenbroich: Bessere Kita-Versorgung: SPD hofft auf Hilfe vom Bund

Grevenbroich Mit einer Gruppe von Eltern, die sich im Netzwerk "Facebook" für weniger Gebühren, mehr Platz und bessere Qualität in den Grevenbroicher Kindertagesstätten einsetzen, waren Vertreter der SPD-Ratsfraktion jetzt im Landtag. Gemeinsam mit der schulpolitischen Sprecherin Cecilia Schwab und dem Vorsitzenden des Schulausschusses, Daniel Rinkert, diskutierten die Mütter und Väter dort mit der Landtagsabgeordneten Britta Altenkamp.

Die SPD hatte in der vergangenen Ratssitzung einen Maßnahmenplan zur Tagesstätten- und Ganztagssituation in Grevenbroich formuliert. Neben einer Beitragsfreiheit bis zu einem Jahreseinkommen von 25.000 Euro fordert sie darin unter anderem ein Ausbauprogramm für eine flächendeckende Kita- und Ogata-Versorgung. Bei dem Treffen in Düsseldorf ging es nun konkret um die Frage, welche Hilfen die Stadt Grevenbroich von der Landespolitik erwarten könne.