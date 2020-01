Kommentar : Autos raus aus der Fußgängerzone

Grevenbroich Die Fußgängerzone trägt ihren Namen häufig zu Unrecht, denn autofrei ist sie keineswegs. Auf der Kölner Straße bahnen sich immer wieder Lastwagen und Transporter den Weg vorbei an Werbeträgern vor den Läden.

Fußgänger müssen ausweichen, der Einkaufsbummel wird zum Slalom-Lauf. Klar, dass Geschäfte ihre Waren erhalten müssen, dafür steht die Lieferzeit von 7 bis 11 Uhr zur Verfügung. Doch auch danach werden zunehmend Lieferwagen und Pkw gesichtet. Das Eingreifen der Stadt ist überfällig. Wer eine lebendige City als Treffpunkt haben will, wer in der Einkaufszone eine Alternative zum mächtiger werdenden Online-Handel bieten, ortsansässige Geschäftsleute stärken will, der muss Autos weitestgehend von der Flaniermeile verbannen. Sonst drohen Kaufkraft-Ausschluss, zusätzliche Leerstände, letztlich Verödung. Dafür aber ist die Grevenbroicher City viel zu schade.